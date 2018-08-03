تحيي الفنانة نسمة عبد العزيز، بمصاحبة فرقتها، حفلا موسيقيا، في الساعة الثامنة مساء غدًا السبت، على خشبة مسرح «المحكى 1».

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتقدم نسمة عبدالعزيز، مجموعة من الأعمال الغربية منها «مامبو، قصة الحي الغربى، تيكو تيكو وبوند، وموسيقى تكنو والصلصا»، بالإضافة إلى تقديم أشهر مقطوعاتها الموسيقية الكلاسيكية لكبار المطربين العرب ومنهما «محمد عبدالوهاب، أسمهان، وردة، أم كلثوم، شادية، فيروز، وفريد الأطرش».