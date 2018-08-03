التعليم: المدارس الحكومية ستنافس الدولية والخاصة بالنظام الجديد

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا حول المنظومة التعليمية الجديدة ولم تنفرد بوضع النظام، مشيرًا إلى مناقشة الوزارة للمنظومة الجديدة مع مجلس النواب في عشرات الجلسات، بالإضافة إلى مناقشات مع مجلس الوزراء وأولياء الأمور.



وأضاف «خيري»، خلال لقاء مع برنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المدارس الحكومية ستنافس نظيراتها الدولية بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد، بما ستتضمنه من مناهج جديدة ومستوى المعلمين المؤهلين، متابعًا: «طلابنا سيدرسون مادة لغة إنجليزية بجد، وسيتحدثون اللغة الإنجليزية، فمن ليس لديه المقدرة على إلحاق أبنائه بالمدارس الدولية والخاصة، فالحكومية واليابانية ستنافسهم».



وأشار إلى مقاومة التغيير من أولياء الأمور، لذلك تحرص الوزارة والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على الظهور كثيرًا وشرح المنظومة للمواطنين، مستطردًا: «لا يوجد شيء نخسره، فنحن لم نكن متقدمين مثلًا ونخشى التأخر».



وأوضح أن الطلاب في المنظومة الجديدة سيدرسون مادة مجمعة متعددة التخصصات بعد دمج العلوم والرياضيات، وستدرس في المدارس الحكومية باللغة العربية، على أن يبقى نظام المدارس التجريبية والخاصة كما هو، وستدرس هذه المادة لديهم بالإنجليزية، مؤكدًا أن هذه المدارس ستطالب لاحقًا بالمساواة مع المدارس الحكومية وتدريس هذه المادة بالعربية، بعد أن تثبت التجربة نجاحها.



