الجمعة 3 أغسطس 2018 9:02 م القاهرة القاهرة 31°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

الخميس.. أحمد مراد في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة

شيماء شناوي
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 8:46 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 8:46 م

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف، لقاء مفتوحا مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد.

ويدير الندوة المستشار الثقافي لمكتبات «أ»، عماد العادلي، ويدور اللقاء حول مجمل أعمال الكاتب الروائية والسينمائية.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك