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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف، لقاء مفتوحا مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد.
ويدير الندوة المستشار الثقافي لمكتبات «أ»، عماد العادلي، ويدور اللقاء حول مجمل أعمال الكاتب الروائية والسينمائية.