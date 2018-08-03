متعب للجماهير: «لا أحد يغير مبادئه»

نشر عماد متعب، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يتقدم خلاله بالشكر لكل من ساندوه طوال مسيرته، داعياً الجميع بعدم تغيير مبادئهم.

وكان عماد متعب ذو الـ35 عاماً قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم مساء الإثنين الماضي، مُشيراً إلى اتجاهه للعمل الإعلامي وتحليل مباريات الدوري العام عبر إحدى القنوات الفضائية.

وقدم متعب خلال المقطع التسجيلي شكره لجماهيره من داخل وخارج النادي الأهلي ولعائلته على الدعم المتواصل الذي ناله طوال مسيرته الاحترافية والتي امتدت لأكثر من 20 عاماً حصد خلالها 32 بطولة سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخبات الوطنية.

وعلّق متعب على مقطع الفيديو الذي نشره حيث كتب عليه :" بشكر الجميع علي الدعم طوال مشواري وفي النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الناس وتقديرهم، والحمد الله بعد الاعتزال وضح إن ربنا كرمني جدًا، ماحدش يغير مبادئه".