مدير أمن جنوب سيناء يتفقد أكمنة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر التجمع الإفريقي للبنك الدولي

تفقد اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أكمنة مدينة شرم الشيخ الثابتة والمتحركة.

حيث قام بجولة مفاجئة لمتابعة الحالة الأمنية قبيل انطلاق مؤتمر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين 5 و6 أغسطس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.

وطالب مدير الأمن، خلال الجولة التفقدية رجال الشرطة باليقظة والحذر لتأمين مدينة السلام والوفود الأجنبية المشاركة.

وأكد «أبو عقيل»، في جولته التى أجراها اليوم، يرافقه اللواء محمد حريصة، حكمدار جنوب سيناء، أن المحافظة مؤمنة على أعلى مستوى، ويتم مراجعة الخطط الأمنية كل فترة، بالإضافة إلى أن منظومة الكاميرات تعمل بكفاءة وتراقب كل ما يحدث في المناطق السياحية والشوارع.

كما أكد أن رجال الشرطة فداء لمصر، وأن أي نجاح لمؤتمر هو نجاح لمنظومة الأمن والحماية، لافتا إلى أن هناك تفاهم بين الجيش والشرطة في تأمين المؤتمرات الكبرى وكذلك بدو جنوب سيناء.