فخري الفقي: رفع الدعم عن البنزين «عدالة اجتماعية»

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن المواد البترولية يعد أحد اتجاهات العدالة الاجتماعية، لتوجيه المبالغ التي سيوفرها هذا الأمر إلى الفئات الأولى بالدعم، موضحًا أن المقتدرين كانوا يستفيدون كثيرًا من هذا الدعم، بينما لا يعود بالنفع الكبير على المواطن العادي الذي يستقل سيارات الأجرة.



وأضاف «الفقي»، خلال لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن رفع الدعم عن المواد البترولية يوفر للدولة نحو 50 مليار جنيه، ستوجههم للفئات التي تحتاج إلى الدعم لمواجهة الزيادة في الأسعار بدلًا من استفادة المقتدرين من هذا الدعم بشكل أكبر من غيرهم، متابعًا: «من لديه مدرسة خاصة يمتلك أسطول عربات يمونها بالبترول المدعم والسفارات في مصر ورجال الأعمال الذين يمتلكون أسطول سيارات كذلك، وأنا شخصيًا وأنا أعد مقتدرًا، استفيد من هذا الدعم بقيمة 2500 جنيه شهريًا، بينما المواطن العادي لا يستفيد بنحو 200 جنيه شهريًا».



وأشار إلى وجود 4 فئات هم من بحاجة للدعم وهم موظفي الدولة البالغ عددهم 5 ملايين مواطن ويعولون أسر تتكون على الأقل من 4 أفراد ما يعني 20 مليون مواطن، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين وأسرهم وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ليصل إجمالي الأفراد وأسرهم إلى نحو 60 مليون مواطن مستحق للدعم.



وأوضح أن هذه الفئات تزيد مرتباتهم ومعاشاتهم بشكل سنوي، وبنسبة أعلى من معدلات التضخم، بالإضافة إلى حصولهم على دعم من البطاقات التموينية، إلا أن هناك شريحة رابعة تحتاج إلى اهتمام من الدولة وهم العاملين لدى القطاع الخاص، متابعًا: «يجب أن يرفع القطاع الخاص مرتباتهم، إلا أنه يشكوا من معاناته من بعض المشاكل، لذلك هؤلاء يجب أن تعتني بهم الدولة، وهم يبلغوا في تقديري نحو 16 مليون مواطن».