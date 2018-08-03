يوجين تستضيف التصفيات الأمريكية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

أعلن الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى مساء الخميس أن استاد "هايوارد فيلد" الذي أعيد تشييده في مدينة يوجين بولاية أوريجون، سيحتضن تصفيات ألعاب القوى بالولايات المتحدة، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .



واحتضنت يوجين ، المعروفة باهتمامها بفعاليات ألعاب القوى ، تصفيات آخر ست نسخ ، وقد شهدت مشروعات تطوير كبيرة استعدادا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في 2021 .



وقال ستيف ميلر رئيس الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى "لا يوجد حدث محلي (في يوجين) أكثر أهمية لدى الرياضيين والجماهير من المسابقة الاختيارية الأمريكية (التصفيات المؤهلة للأولمبياد)."



وأضاف "تصفيات الولايات المتحدة المؤهلة لتمثيل بلادنا في أولمبياد 2020 ، تحمل أهمية كبيرة لأنها ستشكل فرصة للارتقاء بألعاب القوى في بلادنا."



وتقام منافسات التصفيات على مدارة ثمانية أيام بين 19 و28 يونيو 2020 ، بمشاركة أكثر من ألف رياضي ورياضية ، سيتنافسون على تمثيل الولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق في 24 يوليو.