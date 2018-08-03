وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة لمعبر رفح البري

وصلت الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين إلى معبر رفح البري، مساء الجمعة، قادمين من قطاع غزة.

قال مصدر مسئول في معبر رفح البري، إن أطقم العمل استقبلت الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة، ويتم إنهاء إجراءات مرورهم، مع توافر جميع الفرق الطبية والإسعاف وتنسيق وصول الحافلات التي ستقلهم من أرض المعبر إلى مطار القاهرة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أعلنت أن 3321 حاجًا سيغادرون قطاع غزة الجمعة، إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، هذا العام، حيث سيغادر في اليوم الأول 837 حاجا، في حين أن اليوم الثاني سيشهد مغادرة 870 حاجا، وفي الثالث، 870 حاجا، وفي اليوم الرابع 744 حاجا.

وكانت السلطات المصرية، قررت فتح المعبر أمام الحجاج الفلسطينيين لمدة أربعة أيام متتالية.