أفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن الحرارة الشديدة في كوريا الجنوبية أودت بحياة 35 شخصا منذ 23 يونيو.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن أعمار الضحايا تباينت بشكل كبير، لكنهم جميعا ماتوا جراء التعرض لضربة شمس. وكان عدد القتلى غير معتاد، حيث تجاوزت الحصيلة نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي بثلاث أضعاف على الأقل.

وأضافت الوكالة أن حوالي 2800 شخص خضعوا للعلاج بسبب أمراض أو علل مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وسجلت حرارة الصيف الشديدة انخفاضا في شبه الجزيرة الكورية في يوليو بعد موسم الأمطار. وسجلت مقاطعة هونجتشيون شمال شرقي كوريا الجنوبية أمس الأول الأربعاء درجة حرارة 41 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سُجلت في البلاد منذ تدوين درجات الحرارة للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.