نادال ووليامز يتأهلان إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم والنجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) ، رابع بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بالموسم ، بعدما حققا الفوز في مباراتيهما بالدور الرابع مساء الأحد.

وخسر نادال المجموعة الثالثة من مباراته بالدور الرابع لكنه استعاد تفوقه سريعا ليحسم فوزه على الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي 6 / 3 و6 / 3 و6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 .

وقال نادال إن باسيلاشفيلي26 عاما لعب بتنافسية عالية وقدم عرضا جيدا في المباراة التي استمرت ثلاث ساعات و19 دقيقة.

وقال نادال حامل اللقب "كان قادرا على العودة طوال الوقت عبر ضرباته القوية للكرة. كانت مباراة صعبة وأنا سعيد للغاية بتجاوزها."

ويلتقي نادال في دور الثمانية غدا الثلاثاء ، النمساوي دومينيك ثيم الذي تأهل على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون ، وصيف بطل ويمبلدون ، في وقت سابق من مساء الأحد.

وستكون مباراة الغد هي العاشرة بين نادال ودومينيك ثيم لكنها الأولى بينهما على الملاعب الصلبة.

وصعد الأمريكي جون إيسنر المصنف 11 للبطولة إلى دور الثمانية أيضا بفوزه على الكندي ميلوش راونيتش 3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 و3 / 6 و6 / 2 في مباراة ماراثونية بالدور الرابع.

كذلك تأهل الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو المصنف الثالث للبطولة بالفوز على الكرواتي بورنا تشوريتش 6 / 4 و6 / 3 و6 / 1 .

وفي منافسات فئة السيدات ، عبرت سيرينا وليامز المصنفة 17 للبطولة إلى دور الثمانية بالفوز على الإستونية كايا كانيبي 6 / صفر و4 / 6 و6 / 3 ، وذلك في أول مباراة لويليامز تستمر لثلاث مجموعات خلال البطولة الحالية.

وحسمت وليامز المجموعة الأولى خلال 18 دقيقة لكن كانيبي 33 عاما فرضت سيطرتها على المجموعة الثانية لتستمر المواجهة للمجموعة الثالثة التي حسمتها وليامز محققة فيها بداية قوية.

وبذلك صعدت وليامز ، الحائزة على 23 لقبا في بطولات جراند سلام منها ستة ألقاب في فلاشينج ميدوز آخرها في 2014 ، إلى دور الثمانية للمرة 15 في سجل مشاركاتها ببطولة أمريكا المفتوحة.

وغابت وليانز عن بطولة أمريكا في العام الماضي بسبب حملها وقد غابت النجمة الأمريكية المخضرمة عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعدها قبل العودة إلى المنافسات في مارس الماضي.

كذلك صعدت الأمريكية سلون ستيفنز حاملة اللقب إلى دور الثمانية بالفوز على البلجيكية أليسي ميرتنز 6 / 3 و6 / 3 .

وثأرت ستيفنز بذلك لهزيمتها أمام ميرتنز في بطولة سينسيناتي.

وشهدت منافسات الدور الرابع أمس أيضا فوز اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 6 / 3 و1 / 6 و6 / صفر.