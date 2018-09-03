تعد مصر أحد أهم المقاصد السياحية في العالم، وتشهد دائمًا حفلات لترويج السياحة، ويتواجد بها أحد النجوم العالميين، ليزيدوا من ثقل الحملة، وفي نفس السياق هناك نجوم عالميين، يزوروا مصر بناءً على رغبة شخصية منهم للاستمتاع بالحضارة الفرعونية، والأماكن التي تعد مقصد سياحي مهم.

وهناك فنانين استغلوا تواجدهم في مصر لحضور تكريم أو تصوير أحد مشاهد أفلامهم، وقاموا بجولة سياحية في المناطق الأثرية وزيارتها، ونشروا صورًا لهم خلال جولتهم وإبراز استمتاعهم بالجولة.

وصباح اليوم غادرت المغنية الأمريكية إليشيا كيز، مصر عقب إجازة في مصر استمرت لمدة 15 يوما، زارت فيها الأقصر وأسوان ومنطقة الأهرامات.

وترصد لكم «الشروق» أبرز زيارات الفنانين في مصر..

«فان ديزل»

عام 2011، قرر بطل أفلام الأكشن العالمي، زيارة مصر لقضاء عطلته فيها، وقام خلال الزيارة بالتجول في الأحياء الشعبية، وزار محافظة الإسكندرية وشرم الشيخ، ورفض أن يكون معه أي شكل من أشكال الحراسة.

«شون بين»

في نفس عام زيارة فان ديزل لمصر، زار شون بين ميدان التحرير، وأعلن عن انبهاره، بثورة يناير، مؤكدا أن العالم أجمع استلهم الحرية والشجاعة من الثورة المصرية.

«فان دام»

قرر نجم أفلام الأكشن في هوليود، عام 2011 الاحتفال بعيد ميلاده الـ51، داخل مصر، وقرر وقتها زيارة ميدان التحرير، وعدد من المناطق السياحية، ورقص بالعصا على أنغام الطبل البلدي.

«ديمي مور وأشتون كوتشر»

قرر الزوجان، قبل انفصالهما رسميًا عام 2011، بزيارة مصر وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية.

«كينت وينسلت»

قامت بطلة فيلم «تيتانيك»، بزيارة سريعة لمصر، وتجولت بالأماكن السياحية في الأقصر، عام 2012، وذكرت وقتها عدد من وسائل الإعلام أن الفنانة الشهيرة قد تاهت في الأقصر.

«أنجلينا جولي وصديقها براد بيت»

في جولة سريعة خاطفة، عام 2012 احتفل براد بيت بعيد ميلاد صديقته وقتها أنجلينا جولي، الـ37، وزارا معبد فيلة والمتحف النوبي، ومعبد كوم أمبو، ومعبد إدفو، والبر الشرقي، والبر الغربي، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقبرة توت عنخ آمون، ومعبد حتشبسوت.

«كاتي بيري»

قررت المغنية الأمريكية، عام 2014، زيارة مدينة الأقصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ30.

«مورجان فريمان»

عام 2015، وصل النجم العالمي، إلى مصر في استغرقت 5 أيام، وكان الهدف من الزيارة هو تصوير فيلم وثائقي يحمل اسم "قصة الإله".

وزار «فريمان» منطقة الأهرامات والحسين.

«ويل سميث»

في زيارة مفاجئة عام 2017، قرر نجم هوليود، زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري هو وعائلته، ورافقه في الرحلة عالم الآثار زاهي حواس.

وقال «سميث» عقب الزيارة: «السود كانوا يتمتعون بوضع جيد أثناء العصر الفرعوني، كنت أتمنى أن أكون فرعونًا».

«أشر»

اختار عام 2018، المغني الأمريكي أشر، قضاء عطلته في واحة سيوة، ونشر خلال الإجازة عددا من الصور.