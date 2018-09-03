محافظ الدقهلية يتفقد إدارات مدينة المنصورة

قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، بجولة في مدينة المنصورة، تفقد خلالها إدارات حي شرق وشارع الدراسات بنطاق الحي، كما التقى بالمواطنين للاستماع لمطالبهم.

وشدد في حديثه لموظفي الحي على ضرورة حسن معاملة المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم وإزالة كافة المعوقات وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة في إطار القانون.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق، بترميم وتطوير كافة الشوارع بنطاق الحي ومتابعة تحصيل رسوم النظافة والرخص، مطالبا إدارات حي شرق المختلفة بالعمل بنظام الحفظ الإلكتروني للملفات.

وشدد "شاروبيم"، على تيسير إجراءات صرف قروض شباب الخريجين ومبادرة "مشروعك" والعمل على تنويع المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشباب.

ومن ناحية أخرى، توجه المحافظ، إلى شارع الدراسات التابع لنطاق الحي، موجها بإزالة القمامة أولا بأول وإعادة تنظيم وتنسيق موقف الدراسات ومتابعة التزام السائقين بالأجرة المحددة وأماكن انتظار السيارات.

كما تابع محافظ الدقهلية، سير عملية تدبيش ترعة المنصورية، موجها بالحفاظ على الموارد المائية والحرص الدائم على نظافة المجاري المائية، قائلا: "إننا في حاجة لمزيد من العمل والجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل مصر بلدنا، ولا بد أن يعلم جميع العاملين بالدولة أن واجبنا هو خدمة المواطن وتحقيق نهضة الوطن".