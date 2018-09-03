الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخ باليستي حوثي أطلق باتجاه جازان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الاثنين، من اعتراض صاروخ باليستي وتدميره أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.

ذكرت ذلك قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية ، مشيرة إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن بلغ 186 صاروخا.

وتطلق ميليشيا الحوثية الصواريخ بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ودمرت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس الأحد صاروخا آخر أطلقته الميليشيا باتجاه جازان.

وقالت القناة " إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وإن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".