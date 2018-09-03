«سينما زاوية» تكشف عن جدول عروض الأفلام «المرممة» ليوسف شاهين

كشفت إدارة سينما زاوية، عن الجدول الرسمي لفعالية «يوسف شاهين - النسخ المُرممة»، التي تقام في الفترة من 12 وحتى 22 سبتمبر الجاري، بالمقر الجديد لـ«زاوية» بسينما كريم في شارع عماد الدين، بمنطقة وسط البلد، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل يوسف شاهين.

يبدأ البرنامج في السابعة من مساء الأربعاء 12 سبتمبر، بعرض فيلم «المصير»، بطولة، نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي.

ويعرض الخميس 13 سبتمبر، فيلم «حدوتة مصرية»، في السابعة مساءً، بطولة نور الشريف، يسرا، ماجدة الخطيب، محسن محي الدين، يوسف شاهين.

ويعرض الجمعة 14 سبتمبر، ثلاثة أفلام هي «سيدة القطار» في الرابعة مساءً، و«اسكندرية ليه» في السابعة مساءً، و«فجر يوم جديد» في العاشرة مساءً.

ويعرض السبت، 15 سبتمبر، ثلاثة أفلام، هي «شيطان الصحراء»، في الرابعة مساءً، و«باب الحديد»، في السابعة مساءً، و«ودعت حبك» في العاشرة مساءً.

ويعرض الأحد 16 سبتمبر، فيلم «الآخر» في السابعة مساءً، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هاني سلامة، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة.

ويعرض الإثنين 17 سبتمبر، فيلم «الأرض»، في السابعة مساءً، وهو من بطولة محمود المليجي،

عزت العلايلي، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين.

ويعرض الثلاثاء 18 سبتمبر، فيلم «اسكندرية كمان وكمان»، في السابعة مساءً، بطولة حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، يسرا، هشام سليم، تحية كاريوكا.

ويعرض الأربعاء 19 سبتمبر، فيلم «الناصر صلاح الدين»، في السابعة مساءً، بطولة أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، نادية لطفي، حمدي غيث، ليلى فوزي، عمر الحريري.

ويعرض الخميس 20 سبتمبر، فيلمان هما «عودة الابن الضال»، في السابعة مساءً، وفيلم «انت

حبيبي» في العاشرة مساءً.

ويعرض الجمعة 21 سبتمبر، ثلاثة أفلام، هي «بابا أمين»، في الرابعة مساءً، وفيلم «المهاجر»، في السابعة مساءً، وفيلم «صراع في المينا»، في العاشرة مساءً.

أما اليوم الأخير للفاعلية، سيكون السبت 22 سبتمبر، فيعرض خلاله ثلاثة أفلام، هي «صراع في الوادي»، في الرابعة مساءً، و«اليوم السادس»، في السابعة مساءً، و«وداعًا بونابرت»، في العاشرة مساءً.