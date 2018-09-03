بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني يبحثان المستجدات قبل «قمة طهران»

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سورية وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال بيان رئاسي، نشر على مواقع التواصل التابعة للرئاسة السورية، اليوم الإثنين، "تناولت المشاورات خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في إيران خلال الأيام المقبلة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا".

وأشار الجانبان إلى أن "لجوء هذه الدول لسياسة التهديد وممارسة الضغوط على الشعبين السوري والإيراني يعبر عن فشل هذه الدول في تحقيق المخططات التي كانت قد رسمتها للمنطقة بعد أن وقفت في وجهها سورية وإيران".

وأعرب الرئيس الأسد والوزير ظريف، عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق على الأصعدة كافة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.