كشف الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، عن استعدادات الوزارة لاستقبال السيول والاستفادة منها، موضحًا أن الوزارة لديها أجهزة إنذار مبكر للتنبؤ بالسيول.

وقال متحدث «الري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، إن هناك حالة استعداد قصوى في الوزارة تحسبًا للطوارئ الناتجة من السيول المنهمرة على السلاسل الجبلية في المحافظات، مشيرًا إلى إنشاء السدود والبحيرات الصناعية والآبار الجوفة؛ لزيادة القدرة الاستيعابية على تخزين المياه والاستفادة منها.

وأشار إلى إنشاء العديد من السدود في منطقة سانت كاترين، ووديان البحر الأحمر ومحافظات الجنوب؛ لتكسير حدة السيول، والأمطار الغزيرة، مضيفًا أن هناك مشروعات بتكلفة 9 مليار جنيه سيتم البدء فيها؛ لتوفير الحماية إلى جميع المحافظات.

وتابع: «لدينا 200 بحيرة صناعية، والسعة التخزينية للبحيرات التي تم إنشاؤها تتراوح من 10 آلاف متر مكعب، إلى مليون و500 ألف متر مكعب، ونتوقع تخزين مليار أو 600 مليون متر مكعب من المياه، ولكن تواجهنا عوائق مثل طبيعة التربة سريعة نفاذ للمياه ولكنها تخزن في الآبار الجوفية ونستفيد منها أيضًا».