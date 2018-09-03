أردوغان يقترح استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار في المعاملات التجارية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بأنه صار عقبة أمام التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد بلاده من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن أردوغان قوله في قمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، في جمهورية قرغيزيا بآسيا الوسطى: "نقترح التعامل بعملاتنا المحلية في المعاملات التجارية، بدلا من الدولار الأمريكي."

وقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى نحو 18 بالمئة، حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بعض المسؤولين الحكوميين الأتراك الشهر الماضي، في محاولة لإطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز لدى تركيا. وقد تسببت العقوبات في حالة من القلق لدى المستثمرين.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن نسبة التضخم السنوي بلغت 17.9 بالمئة في شهر أغسطس الماضي.

وكان التضخم ارتفع بشدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، ليصل إلى15.39 بالمئة في يونيو الماضي. ورفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي، حيث أبقى عليها عند 17.75 بالمئة. وكانت نسبة التضخم 15.85 بالمئة في يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين إن "التطورات الأخيرة بشأن توقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة بالنسبة لاستقرار الأسعار"، مضيفا أنه سيتخذ إجراء بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يعقد البنك الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 13 سبتمبر .