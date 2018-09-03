تقارير - صلاح وميسي خارج القائمة النهائية للأفضل في العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استبعاد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم، والتي من المقرر أن يعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، قبل أن يُتوج الفائز بها يوم 24 من الشهر الجاري في لندن.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صلاح سيكون خارج قائمة الأفضل، وذلك على الرغم من تألقه اللافت للأنظار مع الريدز في موسمه الأول بملعب "آنفيلد"، وتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية، والجوائز الفردية على رأسها تتويجه بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، وقيادته لليفر إلي نهائي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن المستوى المتواضع الذي ظهر به الفراعنة في المونديال وخروجهم من الدور الأول بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، عقب تعادله أمام أوروجواي وخسارته أمام كل من روسيا والسعودية لم يضع النجم المصري فى القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم. (اقرأ أيضًا)

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائمة الأفضل في العالم من المتوقع أن يغيب عنها أيضًا ليو ميسي للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وذلك بعدما اعتاد متابعوا كرة القدم على وجود نجم البلوجرانا في القائمة النهائية للأفضل بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمنتقل إليه حديثا من ريال مدريد.

وزعمت الصحيفة أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي أفضل لاعب في أوروبا مؤخرًا، ورونالدو نجم البيانكونيري من المتوقع أن يتواجدا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، مع إمكانية انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، وزميله كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلي القائمة، وذلك بعدما توجا مؤخرًا بكأس العالم في روسيا مع منتخب بلادهم.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة اللاعبين الـ10 الأفضل في العالم، والتي ضمت بجانب صلاح وميسي ومبابي ومودريتش كل من كيفن دي بروين رافاييل فاران إيدن هازارد وهاري كين.