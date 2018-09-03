صلاح يقود ليفربول لإنجاز جديد بجائزة الأفضل في العالم

قاد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح مهاجم ليفربول لتحقيق إنجاز جديد بعدما تم اختياره ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم، والتي أقيم حفلها منذ قليل في لندن بجانب الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

وأصبح نجم الريدز بذلك أول لاعب من ليفربول ينافس ضمن القائمة الثلاثية لأفضل لاعبي العالم منذ 10 سنوات، بعد الإسباني فيرناندو توريس مهاجم الليفر السابق في 2008 (طالع التفاصيل).

وشهد الموسم الماضي تألقا لافتا للأنظار مع الريدز في موسمه الأول بملعب "آنفيلد"، وتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية، والجوائز الفردية على رأسها تتويجه بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، وقيادته لليفر إلي نهائي دوري أبطال أوروبا.