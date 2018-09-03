«الأعلى للإعلام» يقرر منع بث «LTC» لمدة أسبوعين

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، منع بث قناة «LTC» لمدة أسبوعين، على خلفية تكرار مخالفات القناة، وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية.

وبحسب بيان للمجلس، مساء اليوم الإثنين، كانت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي، برئاسة فهمي عمر، قد عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة.

وأشار المجلس إلى أن القناة خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ، أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات، والترويج لمفاهيم وعادات، مثل كيفية شم الهيروين، بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين.

وأكد المجلس، أنه أصدر قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.