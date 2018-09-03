تعرف بالمواعيد على طريق الأهلي نحو النجمة التاسعة فى دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي أما حوريا كوناكري الغيني. ( اقرأ التفاصيل)

الأهلي كان قد تصدر مجموعته الأولي برصيد 13 نقطة ليواجه حوريا الذى جاء ثانيا فى المجموعة الثالثة .

ويرصد الشروق مواعيد وطريق الأهلي نحو المباراة النهائية وتحقيق اللقب التاسع له فى تاريخ.

دور الثمانية

سيلعب الأهلي أحد أيام 14 أو 15 سبتمبر الجاري مباراة ذهاب دور الثمانية في غينيا، ثم يستضيف منافسه في القاهرة أو برج العرب أحد أيام 21 أو22 سبتمبر.

الدور نصف النهائي

في حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيكون هناك في انتظاره، مواجهة عربية حيث سيلعب مع الفائز من مواجهة حامل اللقب الوداد المغربي مع وفاق سطيف الجزائري.

الدور النهائي

وسيكون الأحمر في مواجهة عربية شرسة من أجل النهائي في ذهاب داخل مصر يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يخوض الإياب في المغرب أو الجزائر يوم 23 أكتوبر.

النهائي

وإذا تأهل الأهلي للمباراة النهائية سيكون منافسه واحد من بين أربعة أندية هم أول أغسطس،مازيمبي، الترجي، النجم الساحلي وستقام المباراة الذهاب ببرج العرب أوالقاهرة يوم 2 نوفمبر، على أن يقام الإياب يوم 9 نوفمبر في تونس أو أنجولا أو الكونغو الديموقراطية.