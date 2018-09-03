قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استجابت لطلب اللجنة الثلاثة المشكلة من وزارة الصحة والعدل والداخلية في إدراج 11 مادة لجدول المخدرات.



وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أنه تم الموافقة على إدراج 6 مواد يعقبها إدراج 5 مواد أخرى خلال الأسبوع الحالي من المواد المخدرة التي تضاف إلى مخدر الحشيش، أو مخدر «الاستروكس»، أو «الفودو».



وأشادت بدور المعامل الكيميائية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، في تحليل المواد القياسية التي يتم استحداثها لصناعة مركبات جديدة تضاف إلى المواد المخدرة، مشيرة إلى رصد الوزارة المواد التي تساهم في تخليق المخدرات بشكل مستمر وسريع.



وتابعت: «المشكلة تكمن في الأدوية الطبيعية التي يتم استخدامها لعلاج مرضي القولون العصبي، أو قطرات العيون، لا يمكن منعها من الأسواق؛ لحاجة المرضى إليها، ولعدم وجود ضرر مباشر لها، إلا من خلال إضافتها بنسب محددة على المخدرات»، لافتة إلى أهمية توعية الصيادلة بصرف هذه الأدوية بمقادير محددة؛ لمواجهة هذه المشكلة.



