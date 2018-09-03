«الاتصالات»: ربط 59 قاعدة بيانات لتمكين الدولة من اتخاذ القرارات

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات، إن البنية المعلوماتية تمكن الدولة من تخطيط وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متكافئ، موضحًا أنه تم ربط 59 قاعدة بيانات من السجلات الحكومية، تم من خلالها فهم حياة المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن الدولة من اتخاذ القرارات الصائبة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن انعدام وجود المعلومة يسمح بانتشار منظومة الفساد، مشيرًا إلى العمل على 3 محاور في هذا الشأن، وهي الاستهداف، وزيادة الموارد، إلى جانب تقديم الخدمات المميزة.



وأشار إلى همية الربط المعلوماتي بين المؤسسات الحكومية وبعضها من خلال نظام حوكمة شامل، موضحًا أن الحكومة كانت قد بدأت في ميكنة معلوماتها منذ السبعينيات، لكن تدهور الأمر بعد 2010.



وذكر أن الأنظمة الحكومية الحالية غير قادرة على التواصل مع بعضها، مستطردًا أنه في غياب ضوابط تسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات، تم اللجوء إلى تجميع المعلومات لخدمة المؤسسات المختلفة دون الحاجة إلى تبادل المعلومات.



