بولندا تفحص حطام طائرة سقطت في روسيا عام 2010

أعاد المحققون البولنديون، اليوم الإثنين، فحص حطام طائرة تحطمت في غرب روسيا تسببت في مقتل الرئيس ليخ كاتشينسكي قبل ثماني سنوات.

وأفادت لجنة تحقيق روسية، وهي الأكبر في البلاد، بأنه جرى منح المحققين البولنديين حق الدخول لموقع حطام طائرة الركاب (تو-154) السوفيتية الصنع لعدة أيام بالتنسيق مع السلطات الروسية.

وألقي باللائمة رسميًا في الحادث على خطأ ارتكبه الطيار وسط ضباب كثيف، ولكن نظريات المؤامرة انتشرت في بولندا بأن روسيا ربما كانت مسؤولة عن الحادث.

وتسبب الحادث، الذي وقع بالقرب من مدينة سمولينسك بغرب روسيا في أبريل 2010، في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 96 شخصًا، بما في ذلك الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وغيره من المسؤولين البارزين.