البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا

عقد البرلمان العراقي الجديد، اليوم الاثنين، أولى جلساته في دورة الانعقاد التشريعية الرابعة.

ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا جرى انتخابهم في إطار الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في البلاد في 12 مايو الماضي.

وتعد الدورة الجديدة للبرلمان هي الرابعة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

ويرأس جلسة البرلمان، اليوم، أكبر الأعضاء سنا النائب المستقل محمد علي زيني.

وتقتصر جلسة اليوم على إلقاء كلمات لكل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، ومن ثم أداء اليمين القانونية للنواب، وبعدها ترفع الجلسة إلى إشعار آخر لحين استكمال الحوارات لتسمية المرشحين للمناصب العليا للبرلمان والجمهورية وتسمية الكتلة الأكثر عددا التي ستتولى ترشيح رئيس الحكومة الجديدة.

ونجحت كتل سياسية تضم نحو 18 كيانا سياسيا في الاتفاق على تشكيل الكتلة الأكثر عددا (تحالف الإصلاح والبناء) وجمعوا توقيع 180 نائبا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية خلال اجتماع عقد في مكتب تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.

ومن أبرز الكتل والكيانات التي أعلنت انضمامها للكتلة الأكثر عددا، هي: سائرون، والحكمة، والنصر، والوطنية، وبيارق الخير، وتحالف القرار، وتمدن، وتحالف بغداد، والتركمان، وعابرون، وصلاح الدين هويتنا، ونينوي هويتنا، والمكون الأيزيدي، والمكون الصابئي، والأنبار هويتنا، والتحالف العربي في كركوك.