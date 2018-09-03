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قائد الجيش الثالث في السويس يزور بطل المقاومة الشعبية بالمستشفى

السويس- محمود محمد هاشم:
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:11 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:11 م

قام اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث، بزيارة بطل المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973 الفدائي محمود عواد حماد إبراهيم، داخل المستشفى العسكري؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قائد الجيش الثالث، تعليمات بتوفير كل ما يتطلب من وسائل علاج وإمكانيات من أجل رعاية بطل المقاومة الشعبية.

واطمئن قائد الجيش الثالث على الحالة الصحية للفدائي، مؤكدا أن كل أبطال المقاومة يتم على الفور رعايتهم رعاية كاملة.

ووجه الفدائي محمود عواد الشكر للقوات المسلحة وقائد الجيش الثالث على رعايته لأبطال المقاومة الشعبية بالسويس.


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