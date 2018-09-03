علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على قرار منع سيارات النقل من السير على الطريق الدائري، من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، متابعًا: «من أهداف الطريق الدائري الإقليمي إنه يستقبل النقل الثقيل».



وأضاف «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن نسبة النقل الثقيل على الطريق الدائري وصلت إلى 50%، معقبًا: «الناس بتشتكي من الحوادث، ومفيش في الدنيا نسبة سيارات نقل ثقيل بتمشي بين السيارات كده».



وأشار إلى أهمية وجود تغطية إعلامية لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بهذه القرارات من أجل الحفاظ على الأرواح، موضحًا أن الطريق الدائري يوفر الوقت والمال، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمان.



