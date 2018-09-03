نزوح 1200 عائلة من جنوب محافظة «ذي قار» العراقية بسبب أزمة المياه

أعلن النائب الأول لمحافظة «ذي قار» العراقية عادل الدخيلي اليوم الاثنين، نزوح 1200 عائلة من جنوبي المحافظة بسبب الجفاف جراء الانخفاض الكبير لمنسوب مياه نهر الفرات.

وقال «الدخيلي»، في بيان، حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن أكثر من 1200 عائلة غادرت ديارها وممتلكاتها بسبب شح المياه الواصلة إلى مناطقها، وتوجهت إلى مدن ومحافظات أخرى بحثا عن أماكن تتوفر فيها مصادر المياه.

وأغلق مئات المتظاهرين أمس الأحد، مواقع استراتيجية هامة في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات، بينها أزمة تلوث المياه.

وتجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدي إلى حقل نهر بن عمر النفطي، الذي ينتج أكثر من 40 ألف برميل يوميا حاليا، كما تجمع عدد آخر وأغلقوا طرقا تمتد في شرق المحافظة، وتؤدي إلى العديد من حقول النفط، إضافة إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وطريق يربط المحافظة في بغداد.