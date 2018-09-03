الحكم بالسجن 7 سنوات على صحفيين من رويترز في ميانمار

حكمت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، على اثنين من صحفيي وكالة «رويترز» للأنباء بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهما لحيازتهما مستندات سرية، في قضية بارزة تتعلق بحرية الصحافة.



وتم القبض على كل من وا لون (32 عاما) وكياو سوى أوو (28 عاما) في يانجون في ديسمبر بموجب قانون الأسرار الرسمية بزعم امتلاكهما وثائق سرية للغاية.



وقال وا لون لأنصاره في المحكمة انه لم يكن خائفا، مضيفا "أؤمن بالديمقراطية والحرية.. لم أفعل أي شيء خطأ".



وكان الصحفيان يحققان في مذبحة لعشرة من الرجال والصبية من عرقية الروهينجا في ولاية راخين الغربية، وقالا إن الشرطة هي التي أوقعت بهما، وقدمت لهما وثائق قبل اعتقالهما.



وقال خين مونج زاو محام عن الصحفيين بعد صدور الحكم "إنه (الحكم) سيئ لحرية الصحافة وسيئ للديمقراطية وسيئ لميانمار".



وأعرب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الذين حضروا المحاكمة، عن استيائهم.



وقال السفير البريطاني دان تشوج إن الحكم وجه "ضربة قاصمة" لسيادة القانون، وقال إن القاضي يي لوين "بدا وكأنه يتجاهل الأدلة".



وقال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "من المحزن بالطبع لكل من وا لون وكياو سوي أوو.. ولجميع سكان ميانمار الذين عملوا بجد لتعزيز الحريات الأساسية بما في ذلك حرية وسائل الإعلام".



وتابع "أن حرية التعبير وحكم القانون أمران أساسيان في الديمقراطية، وقد ألقت هذه القضية بظلال طويلة على كليهما اليوم".



وقال كنوت أوستبي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، في بيان إنه "يجب السماح لكل من لوا لون وكياو سوى أوو بالعودة إلى عائلاتيهما ومواصلة عملهما كصحفيين".



ومن جانبه قال رئيس وكالة "رويترز" للأنباء ورئيس تحريرها ستيفن أدلر إن "هذه خطوة كبيرة إلى الوراء في تحول ميانمار إلى الديمقراطية، ولا يمكن أن تتفق مع سيادة القانون أو حرية التعبير، ويجب تصحيحها من قبل حكومة ميانمار باعتبارها مسألة ملحة".



وقال "لن ننتظر بينما يعاني وا لون وكياو سوي أوو من هذا الظلم، وسننظر في كيفية المضي قدما في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما إذا كان يجب البحث عن المساعدة في منتدى دولي".