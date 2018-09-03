«شعبة الفاكهة»: الأسواق الوسيطة السبب في ارتفاع الأسعار

علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة، على مغالاة التجار في رفع أسعار الفواكه، قائلًا إنه لابد من بحث المشكلة وحلها حتى لا يتم تعظيم السلبيات أو تقزيم الإنجازات.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الأحد، أن الشعبة تبيع الخضار والفاكهة لحساب المنتج الزراعي كجملة، ودورها ينتهي داخل الأسواق الجملة ولا تحتك بالمواطن نهائيًا.



وذكر أن الأسواق الوسيطة هي السبب في ارتفاع أسعار الفاكهة، متابعًا أن الشعبة طالبت كثيرًا برفع الأسواق العشوائية وإعادة ترتيبها وتنظيمها حتى يكون هناك سهولة للدخول إليها.



وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود أيضًا إلى قلة المعروض من الإنتاج، معقبًا: «لابد من العودة إلى الإرشاد الزراعي للحد من الزراعة العشوائية، وتعزيز ثقافة الفلاح بأهمية التنوع في المحاصيل الزراعية والالتزام بالإرشادات لتحقيق التوازن داخل الأسواق».



وتابع أن هناك بعض تجار مستغلين، لذلك سعيت الشعبة إلى إنشاء منافذ داخل القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى لتقليل حلقات التواصل، بينها والمواطنين، وإجاد آلية لطرح المنتجات الغذائية بأسعار في متناول الجميع، مضيفًا أنه لابد أن يكون هناك إصلاحًا مجتمعيًا إلى جانب الاقتصادي.