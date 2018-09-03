مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف أسباب تخطي الترجي

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أعرب محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العرب للأندية الأبطال، بعد التعادل في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بهدفين "تابع التفاصيل"، والتي أقُيمت اليوم الأحد على ملعب رادس بتونس.

وأكد إبراهيم خلال تصريحات "لقناة بيراميدز"، أن الفوز جاء بعد جهد من الجهاز الفني بقيادة محمد عمر ومجلس الإدارة والجميع داخل النادي.

وأضاف : "فخورين بإسعاد جماهير الإسكندرية، بمواصلة مشوار الفريق في البطولة العربية".

وكان الاتحاد قد تعادل بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ليستفيد من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ16 من البطولة العربية بعد التعادل أمام الترجي التونسي والتي أقُيمت بملعب رداس.(إقرأ التفاصيل)