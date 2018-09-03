وزير الخارجية الفرنسي يعترف بانتصار «الأسد» في الحرب السورية

• «لافروف»: «لا يمكن تقبل الوضع الراهن في إدلب لأجل غير مسمى».. و«ظريف»: «يجب تطهيرها من الإرهابيين»



أقر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بانتصار الرئيس السوري بشار الأسد الحرب الدائرة في سوريا من أكثر من 7 أعوام، لكنه في الوقت ذاته لم يحقق السلام في بلاده.

وقال «لودريان»، خلال مقابلة صحفية مع إذاعة «فرانس إنتر» وصحيفة «لوموند» واذلتليفزيون الفرنسي، أمس الأحد، إن «الأسد ربح الحرب في سوريا لكنه لم يفز بالسلام»، واصفا الوضع في سوريا بـ«قنبلة موقوتة».

وحذر «لودريان» من هجوم مرتقب للجيش السوري على مدينة «إدلب»، قائلاً: «بشار يريد استعادة الأراض السورية في إدلب من أيدي الإرهابيين الذين فروا إلى هناك بعدما طردتهم قوات الجيش السوري»، لافتًا إلى أن «الوضع في إدلب متفجر».

واعتبر الوزير الفرنسي، أنه إذا كانت هناك معركة في إدلب، فإن تداعياتها ستكون أخطر بكثير مما حدث في حلب عام 2016 من حيث المعاناة والكارثة الإنسانية.

وأشار إلى، أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد الإرهابيين في إدلب بلغ نحو 10 آلاف مقاتل من جنسيات مختلفة، كما يعيش نحو 3 ملايين سوري، موضحا أن «ذلك الأمر سيسفر عن وجود ما بين 700 إلى 800 ألف لاجيء».

ولفت «لودريان» إلى، أن «فرنسا تعمل مع فريق أستانا لتجنب حدوث مجازر»، مشددًا على «ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تتضمن تغيير الدستور وإجراء انتخابات حرة».

وأوضح «لودريان»، أن باريس ترى أن روسيا لديها مصلحة في التسوية السياسية حتى لاتغرق في مستنقع كما حدث من قبل في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة تجنب حدوث مأساة إنسانية وإذا ما حدث ذلك فإنه في جميع الأحوال ستطال سمعة كل من روسيا وتركيا.

وتابع: «نعمل مع روسيا وتركيا للبحث عن مخرج من الأزمة»، مشيرا إلى أن «فرنسا جزء من اللعبة والتسوية السياسية».

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمام طلاب جامعيين في موسكو، إنه لا يمكن تقبل الوضع الراهن في إدلب لأجل غير مسمى، موضحا أن «للحكومة السورية كل الحق في القضاء على المسلحين في إدلب» بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لدمشق، اليوم الاثنين، إنه يجب تطهير محافظة إدلب من الإرهابيين.

وأضاف «ظريف»: «يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية، ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائلاتهم»، موضحا أنه «يجب تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري»، بحسب ما نقلت وكالة «فارس» للأنباء.

ويعيش نحو 2.9 مليون نسمة في منطقة إدلب، نصفهم نازحون بالفعل من مناطق أخرى في سوريا، وتسيطر هيئة تحرير الشام «النصرة سابقا» على 60% من محافظة إدلب المحاذية لتركيا، والتي تضمّ كذلك العديد من فصائل المعارضة المسلحة.