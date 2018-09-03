المنتخب السعودي يبدأ مرحلة الاعداد الأولى لكأس آسيا

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الاثنين في معسكر بالعاصمة الرياض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وخضع لاعبو المنتخب لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي فور انضمامهم للمعسكر، وذلك للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين .

ولم يشارك المدافع معتز هوساوي في الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في عضلة الفخذ الأيمن ، ولم يشارك أيضا المدافع محمد البريك لشعوره ببعض الألم في مفصل القدم. وخضع الثنائي لكشوفات طبية مساء اليوم للوقوف على حجم إصابتهما.

ووصف لاعب وسط المنتخب السعودي هتان باهبري المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي بالهامة التي تساعد اللاعبين على فهم فلسفة المدرب مما يتطلب منهم التركيز العالي من أجل تحقيق الاستفادة الكبيرة من هذه المرحلة الأولى.

وأبدى لاعب وسط المنتخب عبدالرحمن العبود سعادته بالانضمام إلى معسكر المنتخب مؤكدًا بأنه طموح كل لاعب تمثيل بلاده ومتمنيًا أن تكون بداية مميزة له ولزملائه المنضمين حديثًا.

وحول أهمية المرحلة الحالية قال العبودي إنه يمثل "فرصة للوقوف على مستويات جميع اللاعبين والعمل بجد واجتهاد لتحقيق خطط المدير الفني التي تمكننا من أن نكون في كامل جاهزيتنا للبطولة الآسيوية".