نجوم مصر يحيون الذكرى السادسة لرحيل الجوهري  

تحل اليوم الثالث من سبتمبر الذكرى السادسة لوفاة الجنرال محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، وأحد أهم رموز الرياضة المصرية علي مر تاريخها الطويل، والذي سطر إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الفراعنة لقيادتهم للمشاركة الثانية في كأس العالم بإيطاليا 1990.

ورحل الجوهري عن عالمنا في ذات اليوم من عام 2012، عن عمر يناهز الـ74 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات داخل مصر وخارجها.

وأحيا نجوم الكرة المصرية الذكرى السادسة لوفاة الجوهري عبر تغريداتهم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "٦ سنوات على رحيل الأب والأستاذ محمود الجوهري..الله يرحمه".

٦ سنوات على رحيل الأب والأستاذ محمود الجوهري..الله يرحمه.. @ Amsterdam, Netherlands https://t.co/jGwF88UNhc — Mido (@midoahm) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأرجع أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق الفضل في ما حققه خلال مسيرته الكروية إلى الجنرال قائلا: "اليوم ذكري الجنرال الكابتن محمود الجوهري أعظم من انجبت الكرة المصرية ... وصاحب الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في مسيرتي الكروية .. رحمة الله عليه اللهم أجعل مثواه الجنة".

اليوم ذكري #الجنرال الكابتن محمود #الجوهري اعظم من انجبت الكرة المصرية ... وصاحب الفضل الاكبر بعد الله سبحانه وتعالي في مسيرتي الكروية .. رحمة الله عليه اللهم اجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/1OfIqe5oZx — ahmed hassan (@AhmedHassan) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وترحم إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السبق على الجوهري وكتب :" اليوم ذكري وفاه كابتن محمود الجوهري .. دعواتكم له بالرحمه والمغفرة بإذن الله.. يمتلك مقومات النجاح وحفر اسمه في قلب جماهير ولاعبي كره القدم المصريه .. تقبل الله منا ومنكم دعواتكم لكابتن محمود الجوهري وقراءه الفاتحه".

اليوم ذكري وفاه كابتن محمود الجوهري

دعواتكم له بالرحمه والمغفرة باذن الله

يمتلك مقومات النجاح

وحفر اسمه في قلب جماهير ولاعبي كره القدم المصريه #صلاه_الفجر

تقبل الله منا ومنكم

دعواتكم لكابتن محمود الجوهري وقراءه الفاتحه — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاة الجوهري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سلاما على من أخلص في العمل الرياضي داخل مصر و خارجها لاعبا و مدربا للفراعنة أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية".

”سلاما على من أخلص في العمل الرياضي داخل مصر و خارجها لاعبا و مدربا للفراعنة أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية ”

الچنرال " محمود الجوهري " #لن_ننساك pic.twitter.com/CsfaXGgeA8 — Egypt National Football Team (@Pharaohs) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

ويعد التأهل إلى كأس العالم عام 1990، هو الإنجاز الأبرز في مسيرة الجنرال، الذي قاد الفراعنة للمشاركة الثانية لهم في المونديال بعد غياب دام لأكثر من 56 عاما، وحقق المنتخب الوطني تعادلا تاريخيا أمام منتخبي هولندا وإيرلندا، إلا أن خسارة مصر أمام إنجلترا بهدف نظيف، جعلتها تتذيل ترتيب المجموعة الأخيرة برصيد نقطتين فقط وتودع البطولة من الدور الأول.