يعقد النجم أحمد السقا، جلسات عمل مكثفة حاليا مع المخرج محمد سامي، والمؤلف أيمن سلامة والمنتج صادق الصباح؛ للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بمسلسلهم الجديد المقرر بدء تصويره في النصف الثاني من ديسمبر المقبل؛ لعرضه في موسم الدراما الرمضاني 2019.

ويحسم صناع مسلسل النجم أحمد السقا، جميع أسماء الأبطال المشاركين في العمل، واسم المسلسل الذي يعكف حاليا المؤلف أيمن سلامة على كتابة سيناريو حلقاته، في نوفمبر المقبل، على أن يُعاين بعدها المخرج محمد سامي مناطق تصوير المسلسل في الصعيد، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد قبل انطلاق عملية التصوير في ديسمبر.

وينتمي مسلسل "السقا" الجديد للدراما الصعيدية المليئة بالموضوعات التي تمس المجتمع الصعيدي، والتي تكون دائما عامل جذب كبير للجمهور والعديد من النجوم والكتاب، ويتناول العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، العديد من القضايا والموضوعات في إطار غير تقليدي للدراما الصعيدية.

ويجسد أحمد السقا، خلال أحداث المسلسل، دور شاب صعيدي يعاني الفقر، في حين تجسد الفنانة مي عمر دور زوجته، ويواجهان سويا ضغوطا ومشكلات حياتية صعبة، إلى أن تتعرض حياتهما لواقعة محددة تنقلب على إثرها رأسا على عقب.

ويعتبر المسلسل الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2019، أول تعاون درامي بين الثلاثي المنتج صادق الصباح والنجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي، كما يعتبر التعاون الثالث على التوالي بين صادق الصباح و"السقا" بعد أن قدما سويا مسلسلي "ذهاب وعودة" و"الحصان الأسود".