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مدير صندوق مكافحة الإدمان: 79% من الجرائم ترتكب بسبب تأثير المخدرات

عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:13 ص
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن ارتفاع نسبة إدمان مخدر «الاستروكس» إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن 10% من الشريحة العمرية للفئة من سن 15 إلى 60 عامًا يتعاطوا المخدرات.

وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن 79% من الجرائم ترتكب بسبب تأثير المخدرات، مشيرًا إلى علاج 104 ألف مريض إدمان من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق علاج الإدمان.

وأوضح أن 12% من سائقي الحافلات المدرسية يتعاطون المخدرات، وانخفضت النسبة إلى 3% حاليًا بعد خضوعهم لإجراء التحاليل الطبية؛ للحفاظ على سلامة الطلاب، متابعًا أن نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس الثانوي وصلت إلى 7%.

وأشار إلى الانتشار الكبير لمخدر «التراماول» بين المتعاطين، فضلًا عن ارتفاع نسبة متعاطي مخدر «الحشيش»، متابعًا: «مشكلة المخدرات ليست مشكلة ذكورية، والدراسات أكدت أن 27% من متعاطي المخدرات نساء».

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