قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة والشريعة بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للآباء والأمهات اختيار أزواج أو زوجات أبنائهم بدلًا أو رغمًا عنهم، متابعًا: «لا علاقة للآباء والأمهات بالموافقة على زواج أو طلاق أبنائهم».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلى حياة»، المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء الإثنين، أن الزواج إرادة واختيار، وهو ميثاق غليظ بين الزوجين لا علاقة للأم أو الأب به سوى المشورة وكذلك الطلاق.

وواصل: «ذات مرة، ذهب رجل إلى أحمد بن حنبل، وأخبره أن أمه تطلب منه أن يطلق زوجته، فرد الأخير عليه قائلًا: إن «أطعت أمك في كل شيء ولم يبق إلا أن تطلق زوجتك، طلق».

وأوضح أن «بن حنبل»، كان يتهكم على الرجل في المثال المشار إليه أعلاه، مستنكرًا: «يعني خلاص طاوعت أمك في كل شيء ولم يتبق غير الطلاق!».

وتابع: «هناك فهم لدور الولي في المجتمع العربي والإسلامي، موضحًا أن الولي يقتصر دوره على نقل موافقة المرأة على الزواج، لا أن ينشأ الموافقة».

وأشار إلى قول الله تعالى «فانكحهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف»، معقبًا: «إن الله قد اشترط إذن الأهل لإتمام الزواج وليس رضاهم».