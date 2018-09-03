سامح عاشور: شطب 300 ألف محامي من عضوية النقابة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تم شطب 300 ألف محامي من عضوية النقابة أثناء أعمال مراجعة العضويات للمحامين غير المزالوين للمهنة.

جاء هذا خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة الأولى لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة.

ومن جانبه، قال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن القرارات الأخيرة لمجلس نقابة المحامين، ستأتي بنتائج إيجابية على المحامين، بالحصول على جميع حقوقهم التي توفرها لهم النقابة العامة والنقابات الفرعية، داعيا المحامين بالاصطفاف حول مجلس النقابة.

فيما أعلن عبد المنعم عودة، نقيب المحامين بشمال البحيرة، خلال المؤتمر، عن بدء تنفيذ إنشاء محكمة دمنهور الابتدائية خلال شهر يناير المقبل لعام 2019، مشيرا إلى أن وزارة العدل، اعتمدت 600 مليون جنيه لبناء محكمة دمنهور الابتدائية، عقب تخصيص 5000 متر مربع منذ عام 2016.