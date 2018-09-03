«الإفتاء»: 18 عملية إرهابية تستهدف 9 دول وتوقع 223 شخصا ما بين قتيل وجريح في أسبوع

أفاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأن مؤشر الإرهاب الأسبوعي، الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها واستشراف مستقبل المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، رصد عدد 18 عملية إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الأخير من أغسطس استهدفت 9 دول في مناطق مختلفة أوقعت 223 ما بين قتيل وجريح الأمر الذي يؤشر على ارتفاع نسبي في خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع الثالث من نفس الشهر الذي رصدت فيه 13 عملية إرهابية.

وأشار المرصد، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن العراق جاءت في صدارة الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية بواقع 8 عمليات إرهابية تبنَّى تنظيم داعش تنفيذها ويأتي هذا النشاط للتنظيم في أعقاب الخسائر التي مُني بها التنظيم في العراق خلال عام 2017 ويسعى التنظيم إلى صحوة مرة أخرى في العراق.

ولفت إلى أن نشاط التنظيم خلال فترة الرصد سعى إلى خلق الفوضى في غرب العراق وخاصة في مناطق (ديالي، كركوك، الموصل)، مشيرا إلى أن غياب تنظيم داعش عن الساحة السورية خلال فترة الرصد تحت وطأة هجمات الجيش السوري ضد معاقل فلول التنظيم في السويداء.

وأشار إلى تراجع حجم العمليات الإرهابية في أفغانستان بالرغم من أنها تحتل المركز الثاني على قائمة المؤشر حيث شهدت ثلاث هجمات تبناها تنظيم داعش وهو ما يمثل تراجعا كبيرا عن الأشهر والأسابيع الماضية، يأتي ذلك في ظل تراجع نشاط حركة طالبان مع تزايد الحديث عن محاولات إجراء مفاوضات بين الحكومة الأفغانية والحركة ومع سريان هدن وقف إطلاق النار، موضحا أن عددا من الدول مثل (الصومال، اليمن، الفلبين، كينيا، بوركينا فاسو، مصر، نيجيريا) قد شهدت هجومًا واحدًا خلال فترة الرصد.

وأكد أن نجاح القوات المسلحة المصرية في توجيه ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية في سيناء وإلحاق كثير من الضرر في صفوفها وعدتها من خلال العملية الشاملة 2018، دفع التنظيم إلى محاولة إثبات وجوده بعد تراجع وغياب عملياته في سيناء وذلك بتنفيذ عمليات الهدف منها الرواج الإعلامي ومحاولة تخفيف الضغط عليها ولكن يقظة قوات الأمن أفشلت مخططها في محاولة الهجوم على أحد الكمائن بالطريق الساحلي لمدينة العريش مطلع الأسبوع.

ونبه المرصد إلى أن حركة بوكو حرام مازالت تمثل الجماعة الأخطر والأبشع في أفريقيا؛ وذلك لتنامي قدراتها المادية والبشرية نتيجة أعمال الخطف وتجنيد النساء والأطفال والتوسع في تنويع مصادر تمويلها.