وزيرة الثقافة تعلن تخريج الدفعة الأولى لورشة «ابدأ حلمك»

أعلنت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تخريج الدفعة الأولى من ورشة «ابدأ حلمك» المسرحية، مساء الأحد، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسرح المركز الثقافي بالجيزة.



وحضر الحفل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، والمخرج شادي سرور، مدير مسرح الطليعة، والمخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب، كما حضر أيضا عدد من المبدعين والأدباء منهم الروائي إبراهيم عبد المجيد والشاعر محمد بهجت.



شهدت الوزيرة عرضي «نظرة» و«مدد» الذين يمثلان مشروعي تخرج الدفعة الأولى من الورشة التي يشرف عليها المخرج أحمد طه، وتضم. 150 شابا وفتاة تم اختيارهم من 5200 تقدموا للمشاركة في الورشة.



وكشفت الوزيرة، خلال كلمتها، عن خطة تعميم مشروع «ابدأ حلمك» في أقاليم مصر والتي ستبدأ في أكتوبر المقبل بمرحلة أولى في محافظات أسيوط والفيوم والشرقية وبعدها أسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية.



وأعلنت عبد الدايم عن مد العروض لمدة 15 يوما أخرى على مسرح مركز الجيزة الثقافي، مشيرة إلى افتتاح ورشة أسيوط بتقديم «نظرة» و«مدد» والذين وصفتهما بأعمال فنية متكاملة أثارت حالة من البهجة بين الجمهور الحاضر والذي امتلأت به القاعة، وأشادت بدور المدربين الذين عملوا على تأهيل وتدريب المشاركين بالورشة لتخرج العروض بهذا المستوى.



ومن جانبه، أشاد الفنان إسماعيل مختار بالدعم الذي تلقاه المشروع من وزيرة الثقافة ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي وقيادات هيئة قصور الثقافة والعاملين بهيئة المسرح لتأتي النتائج مشرفة ومبهرة، في إشارة لردود الفعل التي أثارها عرضي «نظرة» و«مدد»، مشددا على وقوف الجميع وراء مشروع «ابدأ حلمك» الذي يمثل جزء من مستقبل المسرح المصري.



وكشف المخرج عادل حسان إلى إسناد 6 عروض في مسرح الشباب لمخرجين محتفين في الموسم المقبل على أن يقوم ببطولتها خريجي ورشة «ابدأ حلمك»، وقال إن هناك 6 عروض أخرى قليلة التكلفة سيتم إسنادها لمخرجين ممن تدربوا في الورشة.



وكانت الاحتفالية قد بدأت بعرض أزياء قدمه عدد من أعضاء استعرضوا فيه قدراتم التي اكتسبوها من الورشة في توظيف المتاح من الخامات والأقمشة لتكون أزياء وإكسسوارات في عرض مسرحي، وكان عرض الأزياء بمثابة مدخل ينفذ من خلاله الجمهور إلى الحالة التي عاشها المتدربين خلال 6 أشهر هي فترة التدريب داخل الورشة.