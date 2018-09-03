تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي بسبب إغلاق مطار معيتيقة

أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي بتأجيل جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مدينة طبرق للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم وتعديل الإعلان الدستوري.

وأرجع المريمي مسألة التأجيل إلى توقف الحركة الملاحية بمطار معيتيقة في طرابلس، الأمر الذي عرقل وصول نواب المجلس من المنطقتين الغربية والجنوبية، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة في الأسبوع القادم في حال عودة العمل بالمطار.

وقال المريمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لجنة الخارجية بمجلس النواب اجتمعت اليوم، وأعلنت تمسكها باتفاق باريس القاضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم، ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع المتأزم في طرابلس والاشتباكات الدائرة فيها.

وحول المنتظر من الاجتماع القادم للمجلس، قال المريمي:"في حال لم يتم الوصول للنصاب القانوني للتصويت بواقع 120 عضوا سوف يلجأ مجلس النواب إلى انتخاب رئيس للدولة حسب القرار رقم 5 لسنة 2014 والصادر عن مجلس النواب، وسوف تتم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بذلك".