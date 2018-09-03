علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للصين، للمشاركة في منتدى «الصين-إفريقيا»، قائلًا إن هذه الزيارة تحقق عددًا من المكاسب المرموقة، وتعبر عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بالإضافة إلى التوافق السياسي، والدعم الصيني الكامل للرؤى المصرية السياسية في المنطقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، بحجم استثمارات بلغ حوالي 18 مليار دولار، مشيرًا إلى العديد من المشروعات الصينية القائمة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة في أسوان.



وتابع: «نحن أمام علاقات اقتصادية استثمارية واقتصادية مهمة، وأمام علاقة تقارب سياسي واتفاق في وجهات النظر حول القضايا الرئيسية»، موضحًا أن لقاء «السيسي» مع طلاب أكاديمية الحزب الشيوعي، يعبر عن مخاطبته لمستقبل العلاقات عن طريق الكوادر الشّابة التي ستأخذ مكانتها في صفوف القيادة الصينية.



وذكر أن «السيسي» قدم شرحًا وافيًا لما مرت به مصر بعد ثورات الربيع العربي، ولما قامت به مصر من إعادة بناء الدولة القومية، ثم تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى انطلاق مصر وقيادتها، في خطوة تالية، نحو بناء علاقات شراكة استراتيجية بدول تقدر حجم مصر ومكانتها مثل الصين.



وأكد أهمية منتدى «الصين-إفريقيا» في تناول القضايا التي تهم الوطن، سواء كان الأمر يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية مع السودان، أو بقضية المياه وسد النهضة مع إثيوبيا، متابعًا: «رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يبرهن أن إثيوبيا تحت قيادته تتبنى مبادرات مهمة سواء بالاستقرار الإقليمي مع إريتريا، أو فيما يخص بقضية المياه».



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى بكين، أول أمس السبت، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام للمشاركة في قمة منتدى «الصين/أفريقيا»، التي تنطلق اليوم الاثنين، وكان قد التقى أول أمس بالرئيس الصيني شي جين بينج، وعقدا جلسة مباحثات مشتركة وشهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.



