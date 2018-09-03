«الأمم المتحدة» تؤكد التزمها بدعم تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

• أمين الأمم المتحدة: الصين وإفريقيا معا يمكنهما تحقيق التنمية المستدامة للبشرية كلها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن تثمينه جهود التعاون بين الصين وإفريقيا المعتمدة على ميثاق الأمم المتحدة، التي أكد التزامها بدعم الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أمين الأمم المتحدة، في كلمته بالمنتدى الصيني الإفريقي، نقلًا عن التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، إن الصين وإفريقيا قامتا بتقوية علاقتهما خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، متابعًا أنهما معًا يمكنهما توحيد جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة للبشرية كلها.

وأشار إلى تعزيز أسس التقدم الإفريقي من خلال التعاون بين الصين وإفريقيا بما يخلق بيئة مستدامة للتنمية في القارة السمراء، من شأنها أن تكون شاملة، وتحقيق الدعم المالي لمشروعات البنية التحتية.

واستطرد أنه لابد من دعم الأنظمة المختلفة لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق سياساتها وصناعة القرار، وزيادة مشروعات التطوير فيها، لذلك وافقت الأمم المتحدة على المشاركة في أطر التعاون الإفريقي لتحقيق السلم والأمن ودعم أجندة 2030.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين-إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».