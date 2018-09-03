دبلوماسي سابق: لقاءات السيسي في الصين تمهد للحصول على إجابات بشأن سد النهضة

علق السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، لمشاركته في منتدى «الصين-إفريقيا»، ولقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش الزيارة، قائلًا إن مصر تتمنى نهضة إثيوبيا وزيادة نموها، ولكن من المهم ألا تتعرض للأذى نتيجة سد النهضة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن التغيير الذي تشهده إثيوبيا قد يساهم على تفهم حقيقة السد، موضحًا أن لقاءات «السيسي» التي يجريها في الصين، قد تمهد للحصول على إجابة دقيقة بشأن احتمالات السد المستقبلية في المنطقة بالنسبة لكل من إثيوبيا والسودان ومصر.



وأوضح أن السد يقع في منطقة جيولوجية معرضة للزلازل، وبالتالي من المفترض أن تكون هناك دراسة علمية من أجل القيام بالمشروع، وهو ما تطالب به مصر مع بيوت الخبرة الفرنسية في هذا الشأن، متابعًا: «الحكومة الإثيوبية كانت لا تمد الجهات الفرنسية بالملفات الكاملة عن حقائق هذا السد، وبالتالي لا توجد دراسة وافية حتى الآن».



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى بكين، أمس الأول السبت، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام للمشاركة في قمة منتدى «الصين/أفريقيا»، التي تنطلق اليوم الاثنين، وكان قد التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج، وعقدا جلسة مباحثات مشتركة وشهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.



