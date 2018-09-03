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فيديو.. «النقل»: تشغيل 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو نهاية 2018

إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 12:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 12:41 ص
قال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، يتكون من 4 محطات؛ هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادي الشمس. 

وأضاف نائب وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المحطات، هارون، ألف مسكن، نادي الشمس، سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 99% من محطة هارون، و95% من محطة ألف مسكن، و90% من محطة نادي الشمس، متابعًا أنه لم يتم تشغيل محطة هليوبوليس ستكون أكبر محطة مترو في مصر والشرق الأوسط، وستسغرق وقتًا أطول للانتهاء منها لذلك لن يتم افتتاحها هذا العام، وسيمر المترو عليها لكنه لن يتوقف. 


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