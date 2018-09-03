قال السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق لدى الصين، إن هناك عوامل وقيم مشتركة بين الجانبين الصيني والإفريقي على مدار التاريخ، مشيرًا إلى زيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين الصين وإفريقيا في الفترة الماضية.

وأضاف «الحفني» في برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أن الصين ليست لديها نزعات استعمارية أو مغامرات سابقة في إفريقيا؛ لذا هناك توافق كبير في وجهات النظر بينها وبين الدول الإفريقية.

وأشار إلى مدى استيعاب القيادات الصينية لمتطلبات الجانب الإفريقي في الفترة المقبلة، متابعًا: «خطاب الرئيس الصيني أوضح فهمه لمتطلبات الدول الإفريقية التي تحتاج من الصين الدعم في الصناعة والتكنولوجيا، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، وتعزيز قدرتها الخارجية».

وأوضح، أن إقبال المستثمرين الصينين على الاستثمار في إفريقيا، يساهم في فتح مجالات عمل كبيرة، وضخ استثمارات تنعش اقتصاد الدول الإفريقية بشكل عام، ومصر بشكل خاص.

وذكر أن مصر تسعى لتصبح مركزًا للصين في قارة أفريقيا، من خلال إنشاء مشروعات صناعية صينية، وتصدير منتجاتها إلى الدول الإفريقية، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لذلك.

وانطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعاليات منتدى «الصين - إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من نظيره الصينى شى جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».