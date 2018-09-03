سامح عاشور: لن نسمح لأي شخص بالتطاول على مهنة المحاماة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه لن يسمح لأي شخص بالتطاول على مهنة المحاماة مهما كان، لافتا إلى أن مجلس النقابة العامة واجه تحديات صعبة للحفاظ على هذه المهنة.

وأشار «عاشور»، خلال حفل ختام فعاليات الدورة الأولى لمعهد المحاماة بالبحيرة، إلى أن التنقية الرقمية لجداول المحامين بالنقابة ستساهم في عودة المحاماة لمكانتها في المقدمة بين جميع المهن، بعد أن تم التصدي بكل حزم لدخول خريجي التعليم المفتوح للانضمام لنقابة المحامين.

ولفت إلى أنه سياتي يوما لدخول نقابة المحامين ليس بالحصول علي ليسانس الحقوق فقط وإنما بالحصول على دراسات عليا وماجستير.

وكشف نقيب المحامين، أن المعاش سيصبح 2000 جنيه بدءا من شهر يناير المقبل، بالإضافة للبدء في تطبيق الدمغة الإلكترونية المحامين يوم 25 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن معهد المحاماة هو البداية لتدريب المحامين وتأهيلهم للعمل وهو التدريب الكيفي، موضحا أن الدورة القادمة لمعهد المحاماة، ستشهد تدريب شباب المحامين على الوقوف والتحدث بطلاقة من خلال متخصصين بالإذاعة والتليفزيون.