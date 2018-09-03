الصحة العالمية: وصول أكثر من 500 طن من الأدوية خلال أغسطس إلى صنعاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن وصول أكثر من 500 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عبر شحنات مختلفة خلال الشهر الماضي إلى مطار صنعاء، ليتم توزيعها على المحافظات التي تعاني نقصًا من هذه المواد، بما في ذلك محافظة عدن والمحافظات الجنوبية.

وقال نيفيو زاجاريا، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، في بيان نشر على موقع المنظمة الرسمي، "تسببت هذه الحرب الطويلة في عدم تلبية العديد من الاحتياجات الصحية الكبيرة بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، لذا تأتي أهمية هذه الشحنات التي وصلت للاستجابة لهذه الاحتياجات".

وأضاف «زاجاريا»، أن حوالي16.4مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة لضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المناسبة.

وأشار إلى أن حجم المعاناة يزداد، وينضم المزيد من السكان إلى قائمة المعاناة، ولا تزال الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها تصيب الناس.