«الصدر» و«العبادي» يشكلان أكبر تحالف حكومي في العراق

توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، في وقت متأخر أمس الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في مايو.

وقال مصدر قريب من "العبادي" إن هذا الائتلاف 177 نائبا، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي تمت مقاطعتها بشكل كبير وأعيدت عمليات الفرز فيها بسبب مزاعم بحصول تزوير.

وبالتالي فإن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته والذي حلّ ثالثا في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا سيتمكن من الاحتفاظ بمنصبه.

واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة من لائحة الموقعين على اتفاق تشكيل التحالف الحكومي الذي يضم خصوصا القائمة التي حازت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية وهي قائمة مقتدى الصدر المتحالف مع الشيوعيين "54 مقعدا".

كما كانت القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي "21 مقعدا" التي تضم العديد من الشخصيات السنّية من الموقّعين على الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من القوائم السنّية وقائمة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.

ويعقد البرلمان العراقي اليوم الاثنين جلسته الافتتاحية والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس له "يتعيّن أن يكون سنّيا بموجب عرف"، بالإضافة إلى انتخاب نائبين اثنين لرئيس المجلس.

وبعد ذلك تكون لدى النواب مهلة من 30 يوما لانتخاب رئيس للجمهورية "كردي" يحصل على ثلثي الأصوات، وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.