رئيس رواندا: الدول الإفريقية ليست بدائية وتسعى للمشاركة في المبادرات الدولية

أشاد الرئيس الرواندي، بول كاماجي، بالجهود المثمرة للعلاقات الصينية الإفريقية التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي حققت أهداف الطرفين، متابعًا أن الدول الإفريقية ليست بدائية وتسعى للمشاركة في المبادرات الدولية.

وأضاف رئيس رواندا، في كلمته بالمنتدى الصيني الإفريقي، نقلًا عن التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه لابد من العمل سويًا على تنفيذ خطط التنمية التي من شأنها أن تزيد من كفاءة القارة السمراء على كل المستويات وخاصة في تحقيق الأمن والسلم.

وتابع أنه لابد من زيادة استثمارات القطاع الخاص، والالتزام بتحقيق أولويات إفريقيا من خلال التركيز على الشراكة في السوق العالمية، مشيرًا إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الاتحاد الإفريقي، وكانت وسيلة فعالة للمضي قدمًا في زيادة الإنتاجية.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين-إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».